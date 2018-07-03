В Красноярском крае загорелись отходы деревообработки на площади 500 кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отходы деревообработки загорелись на предприятии в городе Канске Красноярского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

"На улице Матросская, дом 92/2 в городе Канске Красноярского края произошел пожар отходов деревообработки на территории частного предприятия на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен второй номер сложности, а к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России.