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Новая ООПТ защитит от вырубок реликтовые леса Горного Алтая на берегах Телецкого озера

Сибирь
3 июля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Особо охраняемую природную территорию создали по поручению главы региона Александра Бердникова

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Особо охраняемую природную территорию (ООПТ) создали в Турочакском районе Республики Алтай. Она поможет защитить от вырубок уникальные реликтовые леса на сельхозземлях, сохранившиеся на территории, входящей в экологический комплекс Телецкого озера, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Первые рубки в Турочакском районе начались девять лет назад, потом прекратились, но в последние полтора года владельцы земель вновь активизировали работу. Местные жители неоднократно протестовали против варварской вырубки леса, вопросом занималась прокуратура, арбитражный суд. Проблема была в том, что леса находятся на землях сельхозназначения и запреты на рубки на них не распространялись. На публичных слушаниях было принято единогласное решение создать ООПТ, которое поддержали власти региона.

"ООПТ создана по поручению главы региона Александра Бердникова, он подписал указ о создании нового памятника природы республиканского значения. Работу по созданию ООПТ "Турочакский" начали еще в 2017 году, чтобы запретить здесь хоздеятельность, ведущую к уничтожению и нарушению природных лесных экосистем, предотвратить вырубку лесов на землях сельхозназначения", - сообщили в пресс-службе.

Природный памятник "Турочакский" - это реликтовые, особо ценные, сохранившихся в естественном состоянии леса. Отдельные виды растений и животных там внесены в Красные книги РФ и республики. Памятник природы расположен на территории четырех сельских поселений, в него включены 15 ландшафтных кластеров площадью около 40 тыс. га. Новая ООПТ будет передана под охрану собственникам земельных участков в границах ООПТ, с оформлением паспорта, охранного обязательства.

В ООПТ будет разрешена законная охота и рыбалка, заготовка дикоросов для личных нужд, не предусмотрен запрет на строительство объектов туристской инфраструктуры. Как отмечают в правительстве региона, ООПТ не внесет существенных изменений в быт населения района, но позволит сохранить уникальные природные комплексы.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. В 2016 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил органам власти подготовить программу сохранения Волги, Байкала и Телецкого озера на Алтае. В Республике Алтай работают над этим проектом - региону направлено 100 млн рублей на создание объектов, которые помогут защитить озеро.

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