Эксперт: аграрному сектору Алтая не хватает около 20% специалистов с высшим образованием

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Предприятиям аграрной отрасли Алтайского края не хватает порядка 20% специалистов с высшим образованием. Об этом во вторник ТАСС сообщил ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

"Процент обеспеченности специалистами с высшим образованием в хозяйствах края анализируется ежегодно и по разным направлениям подготовки этот процент несколько отличается. Сегодня наибольшую проблематику мы видим в сфере зоотехнии, агрономические кадры очень быстро стареют - это возрастное, был период, когда было снижение притока выпускников в сельское хозяйство. На сегодня обеспеченность по специалистам с высшим образованием колеблется от 76% до 84%, 15-20% нехватка", - сказал Колпаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Причина, по которым в аграрном регионе до сих пор остается нехватка востребованных в хозяйствах специалистов, несколько. Одна из них, по словам Колпакова, не развитая социальная обустроенность села. По его словам, решить проблему в перспективе могло бы укрупнение предприятий.

"Может быть есть смысл пересмотреть систему организации сельхозпроизводсва в сторону укрупнения предприятий и организаций, создания холдингов. Там уже востребованность специалистов и уровень их заработной платы будет выше, это рабочее место будет более привлекательным для выпускника", - пояснил Колпаков.

Как отмечают в Минсельхозе края, одна из форм стимулирования молодых аграриев с высшим образованием, которая в регионе используется уже несколько лет - финансовая поддержка. В этом году выпускники, которые уже определились с местом работы, заключили договоры на трудоустройство, получают сертификат на поддержку в размере 300 тыс. рублей. Уже сегодня на вручении дипломов, по словам Колпакова, ее получили 10 человек. Кроме того, с 2018 года размер краевой поддержки вырос в два раза - со 150 тыс. до 300 тыс. рублей на одного человека.

В аграрном Алтайском крае с населением около 2,5 млн человек, порядка 45% граждан живут в сельской местности. Пашня региона - самая большая в РФ, 6,5 млн гектаров.