Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: аграрному сектору Алтая не хватает около 20% специалистов с высшим образованием

Сибирь
3 июля, 15:13 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

Наибольшую проблематику в Алтайском государственном аграрном университете отмечают в сфере зоотехнии и агрономии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Предприятиям аграрной отрасли Алтайского края не хватает порядка 20% специалистов с высшим образованием. Об этом во вторник ТАСС сообщил ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

"Процент обеспеченности специалистами с высшим образованием в хозяйствах края анализируется ежегодно и по разным направлениям подготовки этот процент несколько отличается. Сегодня наибольшую проблематику мы видим в сфере зоотехнии, агрономические кадры очень быстро стареют - это возрастное, был период, когда было снижение притока выпускников в сельское хозяйство. На сегодня обеспеченность по специалистам с высшим образованием колеблется от 76% до 84%, 15-20% нехватка", - сказал Колпаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Причина, по которым в аграрном регионе до сих пор остается нехватка востребованных в хозяйствах специалистов, несколько. Одна из них, по словам Колпакова, не развитая социальная обустроенность села. По его словам, решить проблему в перспективе могло бы укрупнение предприятий.

"Может быть есть смысл пересмотреть систему организации сельхозпроизводсва в сторону укрупнения предприятий и организаций, создания холдингов. Там уже востребованность специалистов и уровень их заработной платы будет выше, это рабочее место будет более привлекательным для выпускника", - пояснил Колпаков.

Как отмечают в Минсельхозе края, одна из форм стимулирования молодых аграриев с высшим образованием, которая в регионе используется уже несколько лет - финансовая поддержка. В этом году выпускники, которые уже определились с местом работы, заключили договоры на трудоустройство, получают сертификат на поддержку в размере 300 тыс. рублей. Уже сегодня на вручении дипломов, по словам Колпакова, ее получили 10 человек. Кроме того, с 2018 года размер краевой поддержки вырос в два раза - со 150 тыс. до 300 тыс. рублей на одного человека.

В аграрном Алтайском крае с населением около 2,5 млн человек, порядка 45% граждан живут в сельской местности. Пашня региона - самая большая в РФ, 6,5 млн гектаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
3
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости