Земли в туркомплексе Шерегеш на Алтае будут продавать арендаторам по льготной цене

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области в среду единогласно принял закон о льготной цене на земельные участки в спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш". Выкупить землю за 5% от кадастровой стоимости смогут ее арендаторы, которые реализуют на ней масштабные инвестпроекты, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета.

"Предлагается установить льготную цену выкупа земельных участков в размере 5% от их кадастровой стоимости при продаже земельных участков собственникам зданий, сооружений и помещений в них, которым земельные участки предоставлены в аренду с целью реализации масштабного инвестиционного проекта на территории Шерегешского городского поселения", - сказал на сессии и.о. заместителя губернатора - начальника главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов.

Он пояснил, что в настоящее время в регионе инициаторы масштабных инвестпроектов, за счёт реализации которых в селе или в городе должно быть создано не менее 50-250 рабочих мест, могут получить землю без проведения торгов. Малахов уточнил ТАСС, что при обычном порядке продажа земли может быть продана как за кадастровую стоимость, так и отличаться от неё.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области, в Горной Шории. Здесь действуют 220 объектов туристической инфраструктуры. С 2000 года в создание комплекса привлечено 14 млрд рублей инвестиций. За горнолыжный сезон его посещают более 1 млн человек.