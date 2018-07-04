Алтайские предприятия впервые примут участие в форуме "Армия-2018"

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Предприятия Алтайского края впервые представят свою продукцию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 24 по 26 августа. Об этом в среду во время семинара для бизнеса по участию в госзакупках сообщил врио зампредседателя правительства края, министра экономического развития региона Николай Чиняков.

"В прошлом году мы заключили соглашение с Минобороны РФ: мы хотим им поставлять инновационную продукцию в рамках их госзакупок. <…> В настоящее время мы эту карту прорабатываем, в августе мы будем участвовать впервые в павильонной выставке "Армия-2018", - сказал Чиняков, отвечая на вопрос ТАСС.

В форуме планируют принять участие шесть предприятий региона. По словам Чинякова, среди продукции, которую они представят, - 3D-принтер, который производится в кооперации с санкт-петербургскими партнерами, геомембраны (изолирующий материал, применяющийся в строительстве для гидроизоляции) и другие технологии, которые могут быть полезны для ОПК.

"У нас "Ротор" (приборостроительный завод в Барнауле - прим. ТАСС) хотел бы увеличить объем выпуска продукции по кооперации с крупнейшими российскими компаниями. Мы это направление (работу по госзакупкам для ОПК - прим. ТАСС) только начали, мы хотим его последовательно увеличивать", - пояснил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа 2018 года. Впервые форум будет совмещен с Неделей национальной безопасности.