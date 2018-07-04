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В Забайкалье планируют реконструировать единственный в регионе драматический театр

Сибирь
4 июля, 15:11 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 4, июля. /ТАСС

Отмечается, что за 48 лет существования учреждения в нем ни разу не проводился капитальный ремонт сценического оборудования

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ЧИТА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края планируют реконструировать единственный в регионе драматический театр. Об этом в среду ТАСС сообщила министр культуры края Елена Михайлова.

"Разработана проектно-сметная документация реконструкции здания, где предусмотрена пристройка малого зала на 100 мест для проведения спектаклей для юных зрителей и репетиций",- сказала Михайлова, рассказывая об итогах состоявшейся накануне рабочей поездки в регион спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как отметила Елена Михайлова, краевой драмтеатр является единственным центром театральной жизни Забайкалья - в регионе нет каких-либо других театральных заведений. В тоже время за 48 лет его существования здесь ни разу не проводился капитальный ремонт сценического оборудования, которое сейчас имеет почти стопроцентный износ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора Забайкалья, сметная стоимость реконструкции объекта составляет 1,07 млрд рублей. "Документы отправлены в Главгосэкспертизу, откуда в ближайшие три месяца мы ожидаем положительное заключение", - пояснил собеседник агентства. Власти Забайкалья предусмотрели в региональном бюджете 58,8 млн рублей на софинансирование работ, однако основная часть средств должна поступить из федерального центра.

В пресс-службе напомнили, что 7 мая постановлением правительства РФ был утвержден перечень мероприятий социально-экономического развития региона до 2025 года, куда включили, в том числе и реконструкция драмтеатра. Минэкономразвития РФ вопрос включения этого объекта в перечень федерального финансирования пока не одобрило в связи с отсутствием отдельного поручения президента или кабинета министров и положительного заключения Главгосэкспертизы.

В рамках своей поездки в регион 3 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ознакомилась с проектом реконструкции драмтеатра и поддержала решение о его реконструкции.

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