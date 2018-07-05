Оставшуюся без хозяина "тропу здоровья" на Алтае включат в состав Белокурихи

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Прогулочный маршрут-терренкур "Старая мельница", который после введения курортного сбора остался без официального обслуживания, войдет в состав городского округа города-курорта Белокуриха Алтайского края. Обслуживать и облагораживать данный маршрут будут за счет средств курортного сбора, сообщил в четверг на пресс-конференции глава города Константин Базаров.

Ранее сообщалось, что сеть санаториев "Курорт Белокуриха", ранее содержавшая терренкур, после введения курортного сбора отказалась от маршрута, пояснив, что пользуются тропой отдыхающие не только их учреждений, и теперь есть общий "фонд" для обслуживания. Проблему начали решать власти Белокурихи, но оказалось, что законодательно пока город не может выделять ни муниципальные средства, ни средства курортного сбора на такие цели, так как тропа располагается на территории соседнего района.

"Решается вопрос о включении терренкура в городской округ, чтобы мы имели право его обслуживать, так как пока он находится на территории соседнего Смоленского района. Мы бы хотели не останавливаться только на содержании - подсыпке дорожек, косьбе травы. Хотели бы туда добавить скамейки и беседки. Когда документы будут оформлены, я думаю, Смоленский район нас поддержит", - сказал Базаров.

По словам главы города, приемка новой территории в городской округ планируется будущей зимой, так как требуется большое количество оформления документов. Он пояснил, что пока там силами общественности организуют субботники, также санатории курорта выделяют людей для уборки.

Терренкур - метод санаторно-курортного лечения дозированными нагрузками: пешеходными прогулками, восхождениями в гористой местности по определенным маршрутам, а также сами эти маршруты. "Старая мельница" - одно из популярнейших на Алтае мест для таких прогулок. Тропа протяженностью около 3 км была создана в XX веке как максимально подходящая для оздоровления: на всем маршруте - сосновый лес и необходимые перепады высот, а вдоль всего пути протекает горная река. Курорт "Белокуриха" появился в конце XIX века, его главные лечебные факторы - целебные радоновые источники и горный воздух, санатории курорта посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек.

Экспериментальный курортный сбор в Алтайском крае введен с 1 мая. Операторы сбора на сегодня - 32 организации, в список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. Эксперимент начат с небольшой суммы: 30 рублей с одного отдыхающего в сутки в первый год, в последующие годы предполагается увеличить до 50 рублей. За первые два месяца сбора туристы заплатили, по предварительным оценкам, более 4 млн рублей.