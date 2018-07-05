Мэрия Кемерова потребовала усилить охрану "Зимней вишни" после того, как туда проник руфер

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Администрация Кемерова потребовала от частного охранного предприятия, охраняющего сгоревший торговый центр "Зимняя вишня", принять меры по недопуску на его территорию посторонних, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

Требование мэрии связано с тем, что в "Зимнюю вишню" смог проникнуть руфер - в соцсети Instagram была опубликована соответствующая трансляция. При этом, как сообщал ТАСС, помещения торгового центра признаны вещдоком по уголовному делу, находятся под арестом и переданы на ответственное хранение администрации Кемерова.

В мэрии пояснили, что по периметру территории, прилегающей ТЦ, было установлено сплошное ограждение. "Обеспечение охраны ТРК осуществляется частной охранной организацией. В связи с размещенным в интернете видеофайлом охранной организации направлено требование о принятии мер по устранению условий, способствовавших проникновению постороннего лица на охраняемую территорию, и исключению таких случаев в дальнейшем", - сказали в пресс-службе.

Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта, погибли 60 человек. ТЦ состоит из семи зданий, как расположенных рядом, так и отдельно стоящих. Он принадлежал 40 собственникам. Предполагалось, что комплекс будет снесен, а на его месте к 1 сентября обустроят парк или сквер.

15 мая приступили к сносу ТЦ, демонтаж начали с второстепенного, отдельно стоящего строения, где располагалась баня, сауна и автомойка, оно не пострадало от пожара. В этот же день СМИ сообщали о приостановке работ, но позже они возобновились - демонтировали около половины здания, далее работы не продвигались на протяжении нескольких дней, спецтехника уехала. В администрации региона ТАСС сообщили, что вопрос о сносе ТЦ может быть при отсутствии каких-либо ограничений в отношении зданий и земельных участков, при согласовании с собственниками имущества.