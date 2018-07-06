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Учитель, угольщик, студент и пенсионеры заявились на участие в выборах депутатов Кузбасса

Сибирь
6 июля, 13:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 6, июля. /ТАСС

Всего документы на участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области направили 29 самовыдвиженцев

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© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Двадцать девять самовыдвиженцев направили документы на участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, которые пройдут 9 сентября, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона в пятницу.

"Документы об участии в выборах направили 29 самовыдвиженцев", - сказал собеседник агентства.

По данным сайта избиркома, большая часть из них - неработающие пенсионеры (17 человек). Также в числе самовыдвиженцев, в частности, студент Кемеровского государственного университета, гендиректор угольной компании "Мелтэк", индивидуальный предприниматель, учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования и безработный.

Согласно уточненной информации областного избиркома, своих кандидатов на выборы заявили семь политических партий. "Всего партиями выдвинуто по единому округу 288 кандидатов, по одномандатным округам - 93 <…>, частично кандидаты пересекаются", - уточнили в избирательной комиссии.

"Единая Россия", список которой возглавляет врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, выдвинула на выборы 92 человек, ЛДПР - 70, "Справедливая Россия" - 64, КПРФ - 54, "Патриоты России" - 37, "Яблоко" - двух человек и Партия роста - одного. Выдвижение кандидатов завершилось 3 июля, процедура регистрации пройдет с 20 по 30 июля.

Всего в областном совете Кузбасса, председателем которого с 10 апреля стал экс-глава региона Аман Тулеев, 46 депутатских мест: у единороссов 44, еще по одному у ЛДПР и "Справедливой России". 4 июля прошла последняя сессия действующего созыва депутатов. Тулеев традиционно возглавлял список "Единой России" на выборах в облсовет, в этот раз в праймериз регионального отделения он участия не принимал. В списках других политических партий его нет.

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Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич
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