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План набора абитуриентов в вузы Новосибирской области сократился на 2,5 тысячи

Сибирь
9 июля, 10:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июля. /ТАСС

Власти региона связали снижение набора с лишением аккредитации вузов и отдельных образовательных программ

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© Артем Геодакян/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Государственные вузы Новосибирской области в этом учебном году планируют принять на 2,5 тысячи абитуриентов меньше, чем в прошлом. Общее количество мест вместе с частными университетами составит 40,4 тысячи, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова.

"Всего 40,4 тыс. мест, из них 12,2 тыс. за счет средств федерального бюджета и 28,2 тыс. - на места с полным возмещением затрат (по контракту). <…> К сожалению, мы видим, что планы набора и по бюджету, и по контракту сокращаются", - сказала она.

По ее данным, государственные вузы планируют принять на обучение по бюджету 12,2 тысячи абитуриентов (на 550 меньше, чем в 2017 году), по контракту - 25,1 тысячи (сокращение на 2 тысячи мест). Еще около 3 тысяч "платных" абитуриентов ждут частные вузы.

Орлова связала снижение набора с лишением аккредитации вузов и отдельных образовательных программ. С 2007 года, напомнила она, число государственных университетов в регионе уменьшилось на два, кроме того прекратили существование четыре частных вуза и пять филиалов.

За 10 лет (с 2007 по 2017 год) число студентов, обучающихся в Новосибирской области сократилось со 140-120 до 106-110 тысяч. Несмотря на это, по словам Орловой, в регионе еще сохраняется самый высокий показатель числа студентов в Сибирском федеральном округе.

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