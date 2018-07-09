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МЧС: ситуация в подтопленных населенных пунктах Забайкалье стабилизируется

Сибирь
9 июля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что за несколько часов от воды освободились 45 домов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Обстановка в населенных пунктах Забайкальского края, подтопленных из-за проливных дождей, стабилизируется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На реках Талача, Кия, Тарга и Оля продолжается устойчивый спад воды, за шесть часов он уменьшился на 2 - 2,5 метров, вода начала уходить из подтопленных населенных пунктов. За несколько часов от нее освободились 45 домов", - сказал собеседник агентства.

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На данный момент в трех населенных пунктах Забайкальского края остаются подтопленными 102 жилых дома, в которых проживают 225 человек, в том числе 35 детей. В зоне подтопления также находятся 435 приусадебных участков. Местные власти со спасателями заблаговременно эвакуировали более 400 человек, сейчас в двух пунктах временного размещения находятся 75 человек, 15 из которых дети.

Группировка по ликвидации последствий дождевого паводка усилена. В Забайкальский край прибыли более 100 специалистов МЧС России из Красноярска и Новосибирской области, они оказывают всю необходимую помощь жителям пострадавшего региона. "Спасатели оснащены плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами и световыми башнями для проведения необходимых работ в темное время суток, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи и другим необходимым оборудованием", - сообщили в МЧС. Из Бурятии в Забайкалье также передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России для оперативной доставки специалистов и грузов в пострадавшие районы, а также для мониторинга паводковой обстановки.

"Всего в ликвидации последствий подтопления задействованы более 330 человек и 80 единиц техники, спасатели дежурят в каждом пострадавшем населенном пункте", - сказал представитель министерства.

Паводковая обстановка в Забайкалье осложнилась в воскресенье после обильных осадков. Комиссией по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на Забайкальский край может обрушиться вторая волна осадков. Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, по данным гидрологов на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъем уровня воды.

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