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Компания Ocsial в 2020 году запустит первую очередь производства нанотрубок в Люксембурге

Сибирь
10 июля, 15:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июля. /ТАСС

Мощность первого за пределами Новосибирска предприятия компании составит 250 тонн в год

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НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Производитель одностенных углеродных нанотрубок для улучшения свойств материалов - компания Ocsial (портфельная компания "Роснано") - в 2020 году завершит строительство первого этапа производства в Люксембурге. Мощность первого за пределами Новосибирска предприятия компании составит 250 тонн в год, что в 25 раз превышает существующую, сообщили ТАСС в пресс-службе Ocsial.

Новосибирская компания Ocsial, расположенная в Академпарке, - единственная в мире компания, производящая одностенные углеродные нанотрубки. Данный вид нанотрубок - универсальный наномодификатор, улучшающий механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов (резин, композитов, полимеров) до 70%.

"В 2020 году в Люксембурге планируется ввод в эксплуатацию первого этапа проекта по строительству промышленной установки синтеза нанотрубок Tuball с годовой производственной мощностью [после запуска всего проекта] 250 тонн", - сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что это не скажется на планах Ocsial по расширению в Новосибирске. До конца 2018 года компания рассчитывает ввести в эксплуатацию новую промышленную установку, которая позволит увеличить выпуск продукции с 10 до 50 тонн в год. Это даст Ocsial возможность удерживать до 95% мирового рынка нанотрубок.

Ранее компания сообщала, что общий объем инвестиций в проект по строительству промышленной установки в Люксембурге составит от 80 до 100 млн евро, проект создаст более 200 высококвалифицированных рабочих мест в области научных исследований, производства, техподдержки, продаж и маркетинга. Помимо установки синтеза Ocsial намеревается создать в Люксембурге центр прикладных нанотехнологий, ориентированный на разработку индустриальных решений для композитов, эластомеров и термопластов.

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