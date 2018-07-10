В Забайкалье остаются подтопленными 200 домов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Двести домов остаются в зоне подтопления в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего в настоящий момент на территории пяти муниципальных образований подтоплены 8 населенных пунктов, в которых находится 200 жилых домов. В зоне подтопления проживают около 2000 человек", - сказал представитель МЧС.

Он уточнил, что в Забайкальском крае пик паводка пройден на реках Чита, Нерча и Каренга. "С утра уровень воды у дамбы на реке Чита снизился на 6 см и сейчас составляет 399 см", - сообщили в МЧС. В то же время незначительный подъем уровня воды наблюдается ниже по течению рек Шилка и Витим. Это вызвано смещением волны дождевого паводка, но 10 июля осадки не прогнозируются.

Группировка по ликвидации последствий подтопления вновь увеличена. "В ликвидации последствий паводка и оказании помощи жителям подтопленных населенных пунктов задействованы около 800 человек и 180 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 300 человек и свыше 50 единиц техники", - сообщили в МЧС. Спасатели распределены в пострадавшие от паводка районы и помогают жителям эвакуироваться, спасать от воды имущество и домашний скот. Людей из затопленных территорий перевозят на лодках и доставляют в пункты временного размещения или к родственникам.

Спасатели также входят в состав аварийно- восстановительных бригад, которые уже сформированы в тех населенных пунктах, откуда вода отступила. Они доставляют продукты питания, откачивают воду, расчищают территории домовладений и контролируют состояние гидротехнических сооружений. "С начала дождевого паводка из населенных пунктов заблаговременно были отселены более 500 человек, в том числе 65 детей, в пяти пунктах временного размещения находятся более 130 человек, остальные - у родственников и знакомых. Всего в регионе развернуто 13 пунктов временного размещения, способных принять более 2500 человек", - рассказали в МЧС.

В регионе временно приостановлена работа четырех летних оздоровительных лагерей. Дети доставлены к местам проживания и переданы родителям. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе находится на контроле: на местах проводится проверка водозаборов и колодцев.