Под Красноярском "черные" археологи нашли уникальное захоронение XVII века

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Уникальное захоронение исчезнувшего народа коттов, относящееся к XVII - началу XVIII века, обнаружено в деревне Анциферово Красноярского края "черными" археологами. Нелегальных копателей удалось убедить передать артефакты в музей, рассказал в пятницу ТАСС представитель Красноярского краеведческого музея Сергей Фокин.

"Один из грабителей древностей, периодически сдававший в музеи часть находок, чтобы как-то легализовать свою деятельность, с двумя подельниками раскопали захоронение XVII - началу XVIII века возле Канска. Очень редкое погребение, относящееся к одному из местных народов эпохи освоения Сибири русскими. Удалось убедить его сдать найденные там предметы в музей", - сказал Фокин.

Копатели показали место раскопок, после чего найденное захоронение исследовали сотрудники музея. Среди находок: топор, медные предметы, вероятно ритуального характера, стеклянные бусы, медный крючок, на который вешался колчан для оружия.

По словам Фокина, в ту эпоху в Канской лесостепи обитали енесейскоязычные племена коттов, ныне исчезнувшие. Они были превосходными металлургами, даже русские первопроходцы покупали у коттов предметы из металла. О них известно в основном из письменных источников, о реальной культуре и традициях аборигены Енисейской Сибири известно очень мало.

После научного изучения археологические артефакты будут выставлены в качестве музейных экспонатов.