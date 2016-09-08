Технологию резидента фонда "Сколково" приобрели в Калифорнии

Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуальной собственности на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (indoor navigation).

SPIRIT, которая является лидером в области разработки и лицензирования программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, подписала договор с публичной технологической компанией с офисом в Калифорнии. Эта американская компания входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте.

Новая разработка российских ученых SPIRIT Navigation (входит группу компаний SPIRIT) решает задачу навигации внутри помещений. SPIRIT инвестировала в Navigation 30 млн рублей и привлекла грант от "Сколково" в 30 млн рублей.

Технология разрабатывалась два года десятью программистами. Результат работы высоко оценили на соревнованиях IPIN (Южная Корея, 2014) и на конкурсе Microsoft Indoor Localization Competition (Сиэтл, США, 2015). Программный продукт SPIRIT Navigation показал лучшие результаты в категории безынфраструктурной навигации для смартфонов.

Основатель и председатель правления SPIRIT Андрей Свириденко считает, что надежная и точная indoor навигация так же важна внутри помещений, как GPS и ГЛОНАСС на улице. "Сделка в США совершена нами по мировым ценам при помощи калифорнийских инвест-банкиров и юристов, несмотря на санкции. Технологии мирового класса SPIRIT постоянно, уже 24 года находят дорогу на международный рынок, нашими продуктами пользуется более миллиарда человек в 100 странах мира", - рассказал Андрей Свириденко.

Председатель правления SPIRIT добавил, что руководство компании передало разработчикам 25% компании, такая мотивация помогает делать продукты мирового класса. Он также заметил, что крупные компании России не проявили интереса к разработке, лишь "Сколково" дало добро. Деньги пришли и уже инвестируются в следующую инновацию мирового класса.

Рынок indoor навигации является одним из наиболее перспективных высокотехнологических направлений и уже исчисляется миллиардами долларов. По данным Source Strategy Analytics, 80% подключений к интернету с мобильных устройств совершается внутри помещений.

Исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций, вице-президент Фонда "Сколково" Алексей Беляков рассказал, чем его привлекла новая разработка: "Технологии, связанные с indoor навигацией, сейчас пользуются популярностью у инвесторов. Мы поддержали SPIRIT, поскольку подход, предложенный именно этой компанией, не требует создания дополнительной инфраструктуры в виде маячков. Это значительно упрощает внедрение технологии SPIRIT в торговых центрах".

Новая технология indoor-позиционирования, предложенная SPIRIT Navigation, разработана на основе Sensor Fusion с использованием данных сенсоров смартфона: гироскопа, акселерометра, магнитометра, барометра, радиосенсоров WiFi/BT и радио-магнитного картографирования помещения.

Следуя по маршруту, проложенному с использованием технологии SPIRIT Navigation, покупатель сэкономит время и найдет нужную ему вещь именно того производителя, которому доверяет. indoor-позиционирование SPIRIT Navigation, обеспечивают точность в 1 метр. Кроме того, это выгодно с точки зрения рекламы, нет необходимости в назойливой рассылке: банк может присылать своим клиентам уведомления о скидках в каком-то бутике именно в тот момент, когда покупатель находится уже внутри конкретного бутика.

Надежное и точное позиционирование внутри помещения важно и для специализированных мобильных приложений по мониторингу за детьми или недееспособными родственниками. И, возможно, самое важное, технология пригодится для спасения людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Пожарным, спасателям порой важно точно знать не только адрес небоскреба, где случилось несчастье, но и этаж, комнату внутри помещения.