IASP-2016 объединит все технопарки мира

Всемирная конференция IASP-2016 пройдет на нескольких площадках Москвы с 19 по 22 сентября. На нее зарегистрировались 1600 участников из 70 стран мира. Это абсолютный мировой рекорд для данной конференции.

IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) 2016 - это уже 33-я встреча Всемирной ассоциации научных парков и зон инновационного развития. В Москве мероприятие пройдет в первый раз. Специалисты обсудят направления развития технопарков, которые сегодня становятся сложными структурами профессиональной поддержки инноваций.

20 сентября конференцию IASP 2016 Moscow планируют посетить председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства Российской Федерации, глава организационного комитета IASP 2016 Moscow Аркадий Дворкович и мэр Москвы Сергей Собянин.

Говоря о предстоящем событии, мэр Москвы подчеркнул, что конференция расширит возможности для реализации новых идей и проектов в интересах развития наших городов и стран. "Для российской столицы большая честь впервые принимать крупнейший форум в области инновационного развития, отметил Собянин. - Объединяя страны и континенты, Международная ассоциация способствует распространению передовых знаний и технологий, вносит весомый вклад в глобальное экономическое сотрудничество и движение вперед. Москва с ее мощным научно-промышленным потенциалом рассматривает инновации как драйвер развития современной городской экономики. За последние годы мы сформировали качественную инновационную инфраструктуру с десятками технопарков. На этих площадках создается уникальная продукция, востребованная как России, так и за рубежом. Убежден, что 33-я Всемирная конференция IASP станет важным этапом в жизни международного инновационного сообщества".

Организаторами конференции стали Инновационный центр "Сколково", научный парк МГУ и технопарк "Строгино" при поддержке правительства Москвы.

Во время деловой программы пройдут пленарные сессии и воркшопы. Также представители технопарков США, Испании, Великобритании, Бразилии, Южной Кореи, Китая, Швеции и других стран посетят технополис "Москва", технопарки "Сколково", "Отрадное" и "Строгино".

Основная тема обсуждения "IASP- 2016": "Глобальный разум – объединение инновационного сообщества с целью интернационализации, устойчивого развития и роста". Перед участниками выступят 44 спикера, в том числе сооснователь и генеральный партнер компании Monitor Ventures, профессор легендарного Калифорнийского университета в Беркли (США) Джером Энгел; основатель ведущей независимой компании по телепроизводству в Финляндии, телевизионный продюсер, бизнесмен, инноватор Саку Туоминен, президент компании Ann Arbor SPARK, бывший директор департамента экономического развития главного города Силиконовой долины и столицы инновационных технологий Сан-Хосе (Калифорния, США) Пол Крутко.

Генеральный директор технопарка "Сколково", председатель исполнительного комитета IASP 2016 Moscow Ренат Батыров подчеркнул значимость мероприятия: "В России сегодня насчитывается более 100 технопарков, в мире – более 500. Многие из них созданы по госпрограммам, есть ряд частных технопарков. На данном этапе развития инновационной экосистемы в нашей стране как никогда актуален вопрос создания эффективно работающих технопарков и превращение пустых стен и лабораторий в настоящие центры притяжения. Технопарки должны в первую очередь существовать для помощи стартапам в коммерциализации их проектов и вывода их на международный уровень. На IASP 2016 Moscow можно будет узнать про последние тенденции развития технопарков от ведущих мировых экспертов в этой области, также это мероприятие – уникальная площадка для обмена контактами и опытом".

Генеральный директор IASP, Луис Санз (Luis Sanz) особо отметил, что на этот раз конференция проходит в России: "В настоящее время центром внимания становятся научные парки и зоны инновационного развития, направляющие экономику России в русло технологий и инноваций. Многие российские парки и зоны инновационного развития вступают в нашу международную ассоциацию. Поэтому мы ценим возможность провести эту конференцию в Москве и объединить усилия с российскими коллегами. Выбранная тема ориентирована на интеллектуальный и практический уровень и, безусловно, повышает актуальность конференции. Это событие станет еще одной потрясающей возможностью для развития вашей глобальной сети. Не упустите свой шанс".

Ассоциация IASP – это международная неправительственная организация, которая имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН. Члены IASP оказывают положительное влияние на конкурентоспособность компаний и предпринимателей в своих городах и регионах, а также способствуют общемировому экономическому росту посредством развития инноваций и подъема духа предпринимательства.