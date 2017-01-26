Резидент "Сколково" выпустил обновление "Ivideon Кассы"

В личном кабинете Ivideon для бизнеса появилась возможность просматривать видеозаписи и информацию с касс. Система видеонаблюдения, благодаря обновлению, объединена с кассами iiko.

Пока это решение предназначено в основном для ресторанного бизнеса, но планируется, что сфера использования сервиса будет расширяться. Выбор ресторанного бизнеса для начала не случаен. Среди клиентов Ivideon - более 250 ресторанов, все они используют видеонаблюдение как основной инструмент безопасности. Кроме того, система помогает оценивать качество обслуживания и способствует рекламе (привлечению клиентов). Комплексное решение, объединяющее видеонаблюдение и кассовую систему, позволит автоматизировать контроль работы, например, баров и кафе.

Менеджер продукта "Ivideon Кассы" Николай Коваленко рассказал, как возникла идея и чем выгодно предложенное решение.

"Мы изучили существующие на рынке решения и выяснили, что для малого бизнеса они недоступны, хотя именно ему важно минимизировать потери. Эти решения сложны и требуют больших вложений прямо на старте. Локальный сервер обойдется в сумму от 30 тыс. руб., лицензия - от 10 тыс. руб.".

"Ivideon Кассы" позволяет сэкономить на внедрении и обслуживании всей системы благодаря облачной архитектуре, ведь данные доступны к анализу с любого браузера в личном кабинете Ivideon. Записи доступны также через приложения для iOS или Android. Важно, что кассовые события полностью интегрированы с видеорядом - нет необходимости при анализе сводить операции с видео вручную по времени.

Проектный менеджер IT-кластера Фонда "Сколково" Ольга Аврясова оценила важность решения: "Видеонаблюдение - неотъемлемая функция в современных магазинах, ресторанах и других местах обслуживания людей. С помощью видеонаблюдения контроль осуществляется не только за посетителями и персоналом, но и за кассовыми операциями. Вместе с тем для малого бизнеса все имеющиеся на рынке системы интеграции видеонаблюдения с кассовыми операциями являются нерентабельными вследствие своей высокой стоимости. Разработанное компанией Ivideon решение позволяет внедрить подобное решение по цене, доступной даже самому малому предприятию".

Для ресторанов, где уже установлены кассовые аппараты с iiko, потребуется только установка камеры, ежемесячная абонентская плата в размере 990 руб. за лицензию iiko и от 150 руб. за сервис Ivideon для одной камеры.

На весну 2017 года запланированы обновления. Появится автоматическое обнаружение нарушений: пользователь будет получать уведомления о потенциальном мошенничестве, которые можно будет просмотреть и в формате ежедневных/еженедельных отчетов.