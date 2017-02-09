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Резидент "Сколково" подключился к защите интеллектуальной собственности

Наука Технологии будущего
9 февраля, 16:11 UTC+3
Новый сервис, основанный на передовых технологиях, позволит эффективно бороться с продажей и производством контрафактной продукции
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© Сколково

Резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково" международный проект AuthenticateIT (ООО "Стартап Фабрик") и компания BrandSecurity подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель - создание уникального  сервиса для защиты интеллектуальной собственности.

Комплексное решение объединило в себе уникальные разработки AuthenticateIT по отслеживанию и проверке подлинности продукции в любой точке цепи поставок, и продукт компании BrandSecurity по борьбе с распространением контрафактной продукции в интернете.

Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Игорь Богачев рассказал: "По декабрьской оценке экспертов ВШЭ, доля контрафакта на рынке алкогольной продукции составила 40%, на рынке товаров легкой промышленности - 35%, на рынке парфюмерии и косметики - около 20%, а на продовольственном рынке - около 10%. Очевидно, что спрос на комплексный сервис по защите бренда в ближайшее время будет только расти".

Генеральный директор BrandSecurity Руслан Кривулин считает, что совместный продукт AuthenticateIT & BrandSecurity позволит повысить эффективность применяемых производителями мер по борьбе с продавцами контрафактной продукции, и, что самое главное, повысит доверие к защищаемой продукции со стороны конечного потребителя.

BrandSecurity - российская компания, которая специализируется на оказании услуг по защите брендов в интернете, а AuthenticateIT - международный проект и одноименная ИТ-система, информирующая потребителя о происхождении и свойствах товаров. В России проект представлен резидентом ИТ-кластера "Сколково", компанией ООО "Стартап Фабрик". 

Директор по работе с партнерами и клиентами проекта AuthenticateIT Евгений Средняков отметил, что с появлением совместного партнерского решения AuthenticateIT & BrandSecurity, у производителей появляется возможность получать всю совокупность сервисов по защите бренда из одних рук, по предварительно интегрированным между собой схемам, в том числе на территории других государств.

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