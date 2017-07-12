Резидент "Сколково" вступил в международную борьбу с русскоязычными хакерами

Резидент "Сколково" компания Group-IB и компания EclecticIQ - мировые лидеры в области предотвращения и расследования киберпреступлений - объявили о заключении партнерского соглашения и объединении уникальных данных Threat Intelligence от Group-IB с платформой EclecticIQ.

Это поможет аналитикам киберразведки и специалистам в области информационной безопасности оптимизировать усилия по анализу огромного массива данных об актуальных кибератаках, полученных из разных источников, и выявлять угрозы русскоязычных киберпреступников. Иностранные банки и компании получат доступ к консолидированной оперативной информации о высокоприоритетных угрозах.

Руководитель Threat Intelligence, сооснователь Group-IB Дмитрий Волков считает, что информация о хакерских сообществах неполноценна без глубокого понимания региона, мотивов, психологии и языка киберпреступников. "Достоверные данные об угрозах всегда должны поступать из локальных источников. Это не географическое расположение атакующих, а специфика их сообществ. Дьявол кроется в деталях, и, чтобы построить разведывательную сеть, которая станет надежным и эффективным источником информации, требуются годы. Мы анализируем русскоязычные андеграундные сообщества с 2003 года, и это делает Group-IB абсолютным лидером в своей отрасли", - заверил Дмитрий Волков.

Group-IB - первый российский поставщик Threat Intelligence решений, вошедший в отчеты Gartner. Компания - постоянный член Всемирного экономического форума. Group-IB имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также Центр оперативного реагирования CERT-GIB. В 2017 году компания стала лидером российского рынка исследования киберугроз по версии IDC.

Руководитель направления "Технологии информационной безопасности" ИТ-кластера Фонда "Сколково" Антон Иванов рассказал, что Group-IB обладает уникальными практиками по исследованию киберугроз и это позволяет участнику "Сколково" быть лидером на рынке кибербезопасности России и важным игроком на международной арене. "Сотрудничество Group-IB и ElecticIQ поможет сделать борьбу с современными киберугрозами во всем мире более эффективной. Благодаря уникальным данным системы Threat Intelligence от Group-IB клиенты ElecticIQ смогут обнаруживать угрозы до того, как они нанесут компаниям реальный вред и отражать даже те из них, которые не были известны до сегодняшнего дня", - отметил Антон Иванов.

Система Threat Intelligence, содержащая статистику, оценку ущерба, отчеты о тенденциях, прогнозы, подробный анализ атак и аналитику, адаптированную к сфере интересов организации, помогает финансовым компаниям эффективно управлять операционными рисками благодаря проактивному обнаружению и предотвращению киберугроз. Учитывая постоянно растущее число и степень опасности атак русскоязычных киберпреступников на банкоматы и другие платежные системы, финансовые организации по-прежнему остаются одним из главных потребителей данных киберразведки.