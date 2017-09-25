В "Сколково" прошла ярмарка вакансий БиоМедТех 2017

В Гиперкубе инновационного центра "Сколково" прошла ярмарка вакансий БиоМедТех 2017.

Каждый год традиционно ярмарка вакансий собирает на площадке "Сколково" молодых специалистов и представителей крупнейших фармацевтических компаний, набирающих сотрудников для работы в области биомедицинских технологий. Предлагают не только стажировки - как показывает опыт, после испытательного срока многие выпускники успешно устраиваются на работу в штат. Выставка компаний-работодателей, проводивших собеседование, располагалась на первом и втором этаже. В поисках сотрудников прибыли представители компаний M&S decisions, GSK, Quintiles IMS, "Кномикс", Astra Zeneca и многих других.

По мнению вице-президента фонда "Сколково", директора по развитию городской среды Елены Зеленцовой, события такого формата в современном мире приобретают новый смысл: "Конечно, самое главное компаниям найти работников, потенциальным сотрудникам обрести работодателей, однако ярмарка становится и показателем развития отрасли. Ты как работодатель видишь, кто здесь собрался и понимаешь, насколько реален прорыв в отрасли в ближайшее время".

Елена Зеленцова напомнила, что основным ресурсом в производстве является интеллект и творческая способность человека. Важно задумываться о том, как вовремя изменить ситуацию, если это необходимо. Вице-президент фонда "Сколково" отметила, что на ярмарку стремятся ребята не только из столицы, но и из регионов. Елена Зеленцова уверена, что для молодого человека, желающего попасть на работу в престижную компанию, сегодня важны не только высокий интеллект и хорошее образование, но и правильная мотивация.

Для компаний ярмарка - это возможность познакомиться с лучшими студентами, учеными, молодыми специалистами и выпускниками с целью заполнить открытые вакансии, для выпускников - понять свои карьерные перспективы и испытать свои силы.

Студентки третьего курса фармацевтического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Мария и Виктория рассказали в интервью ТАСС, что пришли на ярмарку впервые, но слышали от однокурсников, что ребята находят здесь работу в хороших компаниях. Студентки считают, что уже сегодня они могут найти возможности для интересной стажировки, чтобы позже, окончив вуз, устроится на работу уже на постоянной основе, в штате.

Представители "Института стволовых клеток человека" рассказали, что их компания с 2003 года занимаемся производством медицинских препаратов и коммерциализацией медицинских услуг. Ряд вакансий компания сегодня предлагает молодым специалистам - нужны медики, биологи, биотехнологи. У компании несколько направлений деятельности, одно из них - производство отечественного медицинского препарата для лечения ишемии нижних конечностей. В 2016 году он был включен в список жизненно-важных препаратов. Кроме того, в сфере деятельности компании - востребованные медицинские услуги, два банка хранения клеток человека, банк хранения пуповинной крови, банк хранения репродуктивных клеток человека. У компании собственный лабораторный комплекс, есть направление по эстетической медицине и еще ряд услуг, связанных с генетикой, репродуктивной функцией человека.

На ярмарку вакансий представители компании пришли в поисках молодых специалистов, которые необходимы "Институту стволовых клеток человека" для развития. "Весной этого года мы пригласили ряд специалистов из МГУ и абсолютно все прошли испытательный срок, все показывают хорошие результаты. Сегодня они занимаются лабораторной работой, студентов мы потихонечку обучаем все более сложным вещам. У нас есть оценочная шкала, все ребята получили высший балл - 10", - рассказали представители компании.

"Ребята, которые приходят на нашу ярмарку вакансий, - не просто студенты, это люди, которые активно занимаются самообразованием, проходят все самые строгие отборы нашей сезонной школы", - рассказала ТАСС старший аналитик кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Сана Кагермазова. Она отметила, что мероприятие очень востребовано работодателями. В этом году появилось много прикладных вакансий - химик-технолог, химик-аналитик и другие.

По ее словам, многие зарубежные компании имели лишь небольшие филиалы в нашей стране. Но с прошлого года в законодательстве появились изменения и теперь предприятия обязаны открывать производственные площадки на территории России. "Естественно, это породило бум вакансий. Сегодня требуются те, кто умеет работать руками, востребованы знания, которые приобретаешь в университете, в этом году я увидела абсолютно в разных компаниях такого рода вакансии. И это очень здорово", - отметила Сана Кагермазова.

Организаторами ярмарки стали кластер биомедицинских технологий Фонда "Сколково" и Открытый университет Сколково (ОтУС).