В международной гимназии "Сколково" готовятся к "выходу в космос"

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На уроках астрономии учащиеся гимназии Инновационного центра "Сколково" первыми в мире с помощью очков виртуальной реальности смогут изучать уникальное видео из открытого космоса.
С помощью очков виртуальной реальности учащиеся вместе с космонавтами будут совершать прогулки по Международной космической станции (МКС) и смогут оценить захватывающие виды Земли, снятой с космического расстояния.
В международной гимназии "Сколково" астрономию изучают в рамках курса по физике. В прошлом учебном году гимназия совместно с фондом поддержки образования "НООСФЕРА" впервые приняла участие в проекте "Открытие за неделю", на уроках учащиеся за неделю с помощью лучших мировых телескопов, доступ к которым был предоставлен в режиме онлайн, открыли четыре переменных звезды - небесных тела, свет которых меняется со временем из-за происходящих внутри процессов. В этом учебном году гимназия снова примет участие в проекте.
Серию видеороликов Space 360 гимназии предоставил международный информационный телеканал RT, он впервые в истории показал панорамные кадры, снятые на борту МКС и в открытом космосе. Презентацию панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360 RT провел в VR-кинотеатре в московском Музее космонавтики. Директор международной гимназии "Сколково" Оксана Демьяненко рассказала, что технологии виртуальной реальности открывают для учащихся космические перспективы: "Для нас это уникальный подарок, который позволит вывести уроки астрономии на недосягаемую прежде высоту. С помощью технологий виртуальной реальности наши студенты смогут почувствовать себя космонавтом. Я уверена, что после просмотра ролика кто-то из ребят "заболеет" космосом навсегда и вырастет выдающимся его покорителем".
Проект "Космос 360" - это идея, воплощенная при посредничестве с Роскосмосом и ракетно-космической корпорацией "Энергия".