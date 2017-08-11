Власти Москвы в рамках реновации будут компенсировать стоимость гаражей их владельцам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные власти будут компенсировать демонтаж гаражей их владельцам, если их снесут под строительство новых домов в рамках реновации. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Есть решение (в рамках реновации - прим. ТАСС), чтобы столичные жители могли получить компенсацию за свои гаражи. По каждому случаю - это индивидуальная работа", - сказал он.