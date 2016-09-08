Кехман обжаловал отказ суда признать его банкротом в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Владимир Кехман подал кассационную жалобу на отказ арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в признании его банкротом по решению Высокого суда правосудия Англии, об этом сообщается на сайте суда.

Жалоба поступила в суд 6 сентября, дата заседание пока не назначена.

Ранее сообщалось, что 21 июля арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории РФ определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом. В ходе судебного заседания представитель Кехмана сказал, что в бизнесмен обратился в английский суд о признании его банкротом в 2012 году, поскольку на тот момент в России не было закона о банкротстве физлиц. Ссылаясь на Конституцию РФ, представитель сказал, что решения иностранных судов признаются в России, требования кредиторов в Англии уже удовлетворены.

Представитель Сбербанка, который инициировал банкротство Кехмана в России, настаивал, что в Англии не были учтены все кредиторы, поэтому признание решения английского суда лишает других российских кредиторов права собственности. Сбербанк также обратил внимание суда на то, что Кехман не занимался хозяйственной деятельностью на территории Англии, вывез 200 тысяч фунтов в другую страну с нарушением закона, чтобы обратиться в иностранный суд о признании его банкротом.

Осенью 2015 года в рамках иска о банкротстве по требованию Сбербанка арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Кехмана. Представители Кехмана в суде неоднократно выступали против процедуры его банкротства и настаивали, что такое решение уже было принято судом Великобритании в 2012 году. Однако первая инстанция и апелляция встали на сторону российских кредиторов. В конце апреля Кехман подал также иск в арбитраж Петербурга с требованием признать и исполнить в России решение Высокого суда правосудия Англии.

Бизнесмен стал поручителем по нескольким кредитам, которые получила его компания по импорту и продаже бананов группа JFC. На данный момент она также находится в процессе банкротства, объем ее подтвержденного долга превышает 18 млрд рублей. Сам Кехман заявил, что был обманут своими топ- менеджерами. Применение норм английского права в России позволило бы признать ничтожными кредитные договоры группы с кредиторами.