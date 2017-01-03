В Калининградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на убыль

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Калининградской области за минувшую неделю составило чуть более 44%, что почти на 4% меньше, чем неделей ранее, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"С 27 декабря 2016 года по 2 января 2017 года за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратились 5767 человек, в то время как в предпоследнюю неделю декабря минувшего года - 6077 жителей области. В итоге показатель заболеваемости по совокупному населению составил 59,5 на 10 тыс. (62,6 - на предыдущей неделе - прим. ТАСС)", - отметили в ведомстве. Это выше эпидемического порога на 44,2%, но на 3,8 % ниже показателя, зафиксированного неделей ранее.

В Калининграде превышение порогового уровня по гриппу и ОРВИ снизилось за неделю с 40,8% до 27,1%.

Как сообщал ТАСС ранее со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, в 2016 году при проведении иммунизации прививки были сделаны около 40% жителей. В предыдущие годы от гриппа прививалась лишь треть населения области.