Доходы мурманского губернатора за год выросли на 8%

МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Мурманской области Марины Ковтун выросли за год на 8,3% и достигли 4,175 млн рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте главы региона.

"В 2016 году декларированный годовой доход губернатора Мурманской области составил 4 175 522,16 рубля", - сообщается на сайте.

В 2015 году доход главы региона составлял 3,852 млн рублей. Доход супруга Ковтун практически не изменился и составил 350,1 тыс. рублей в 2016 году против 349,2 тыс. рублей годом ранее. Рекордным по задекларированному доходу для мурманского губернатора был 2014 год - тогда доход составил 5,146 млн рублей.

В собственности семьи губернатора находится квартира площадью 62 кв. м. Согласно опубликованной декларации, другой недвижимости, а также автотранспорта у главы региона нет.