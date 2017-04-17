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Комплексы С-400 отразят массированный авиаудар в ходе учений в Ленобласти

Северо-Запад
17 апреля, 14:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, апреля. /ТАСС
В проверке боеготовности принимают участие около 200 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Расчеты комплексов С-400 "Триумф" отразят массированный авиационный удар условного противника в ходе учений в Ленинградской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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"17 апреля в Ленинградской области в соединении противовоздушной обороны Западного военного округа, на вооружении которого стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", началась контрольная проверка за зимний период обучения. По прибытию к месту проведения учений военнослужащие отработают отражение массированного авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении.

В проверке принимают участие около 200 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

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