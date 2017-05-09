На Онежском озере в сложной ледовой обстановке оказались более 50 судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Несколько десятков судов, следующих по Волго-Балтийскому водному пути, оказалось в сложной ледовой обстановке на Онежском озере. Им на выручку из Санкт-Петербурга вышел ледокол "Невская застава".

"Нам предстоит пробить канал. Сейчас в Онежском озере в тяжелой ситуации находятся, по нашей информации, от 50 до 100 судов", - сообщил владельца ледокола, генеральный директор ГУП "ПИЛАРН" Владимир Иванов через пресс-службу петербургского комитета по природопользованию, в ведении которого находится предприятие.

"Невская застава" действительно ведет проводку судов, которые должны проходить в таких условиях, - подтвердили ТАСС в службе регулирования движения судов ФБУ "Администрация "Волго-Балт". - В Онежском озере зима суровее была, чем в Ладожском озере, оно полностью было во льдах, поэтому такая ситуация сложилась по трассе, где должны ходить теплоходы. С Севера еще ветром нагнало лед, это небезопасно, поэтому судоводители решили, что нужно обезопасить прохождение судов и предложили, чтобы их сопровождали".

В комитете по природопользованию Петербурга уточнили, что "на сегодняшний день ледокол "Невская застава" стал единственным судном в регионе, которое способно высвободить из сложной ледовой обстановки скопившиеся суда". На судне будет работать штатный экипаж ледокола.

Судно ледокольного типа "Невская застава" построено фирмой "Алмаз" в 2009 году. Это второй в истории города ледокол, специально построенный для работы в акватории Санкт-Петербурга, первый сошел со стапелей в начале ХХ века. Ледопроходимость "Невской заставы" 0,6-0,7 м, длина ледокола 41,5 м, ширина 11,8 м, осадка 3,8 м, полное водоизмещение 900 тонн.