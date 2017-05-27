Автопробег по Заполярью стартовал в Мурманской области в честь Дня Северного флота

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МУРМАНСК, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Автомотопробег по шести населенным пунктам Мурманской области стартовал на главной базе Северного флота - Североморске. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Эта патриотическая общественная акция приурочена ко Дню Северного флота, который отмечается 1 июня", - сказали в пресс-службе.
Автопробег протяженностью 307 км проходит по маршруту Североморск - поселок Сафоново - поселок Шонгуй - населенный пункт Высокий - Оленегорск - Мурманск - Североморск. Начался он с митинга на Приморской площади и возложения цветов к памятнику героям-североморцам, защитникам Заполярья.
На всем протяжении пути участники автомотопробега будут возлагать венки у подножий мемориалов боевой славы. Помимо этого, в Высоком участники акции посетят военный аэродром Оленья и авиационный музей. Возвращение колонны с участниками автопробега в Североморск планируется вечером в субботу. Завершится акция на площади Мужества возложением венка к памятнику "В честь мужества и героизма североморцев".
Автомотопробег в честь Дня Северного флота проходит второй год. Инициатором акции выступает Североморская городская организация профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России. В прошлом году маршрут протяженностью в 250 км с участием 40 машин и мотоциклов проходил по маршруту Североморск - Полярный - Североморск. Участники пробега возложили цветы к памятникам морских авиаторов, гидрографов, моряков-подводников.
Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.