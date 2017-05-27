Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автопробег по Заполярью стартовал в Мурманской области в честь Дня Северного флота

Северо-Запад
27 мая, 18:19 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

На всем протяжении пути участники автомотопробега будут возлагать венки у подножий мемориалов боевой славы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Автомотопробег по шести населенным пунктам Мурманской области стартовал на главной базе Северного флота - Североморске. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Эта патриотическая общественная акция приурочена ко Дню Северного флота, который отмечается 1 июня", - сказали в пресс-службе.

Автопробег протяженностью 307 км проходит по маршруту Североморск - поселок Сафоново - поселок Шонгуй - населенный пункт Высокий - Оленегорск - Мурманск - Североморск. Начался он с митинга на Приморской площади и возложения цветов к памятнику героям-североморцам, защитникам Заполярья.

На всем протяжении пути участники автомотопробега будут возлагать венки у подножий мемориалов боевой славы. Помимо этого, в Высоком участники акции посетят военный аэродром Оленья и авиационный музей. Возвращение колонны с участниками автопробега в Североморск планируется вечером в субботу. Завершится акция на площади Мужества возложением венка к памятнику "В честь мужества и героизма североморцев".

Автомотопробег в честь Дня Северного флота проходит второй год. Инициатором акции выступает Североморская городская организация профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России. В прошлом году маршрут протяженностью в 250 км с участием 40 машин и мотоциклов проходил по маршруту Североморск - Полярный - Североморск. Участники пробега возложили цветы к памятникам морских авиаторов, гидрографов, моряков-подводников.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Освоение Арктики
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Инфографика
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Фото
2
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
8
Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтанов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Лето в Москве начнется с теплой погоды
5
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
Темы дня
Загрузка...
Реклама