Алиханов попросил ФАС проверить цены на авиабилеты на местные рейсы

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КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов обратился к руководству Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России с просьбой проверить обоснованность роста цен на авиабилеты российских перевозчиков между Москвой и Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом.
"Высокая цена на авиабилеты и недостаточное количество билетов по спецтарифам не позволяют гражданам России со средним уровнем дохода воспользоваться воздушными перевозками в Калининградскую область", - сказал во вторник Алиханов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Глава региона в письме в ФАС особо подчеркнул, что "воздушный транспорт в текущей ситуации является гарантом обеспечения транспортной независимости региона".
Алиханов также направил письмо в Министерство транспорта РФ, в котором попросил выделить дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок в 2017 году в связи с высоким спросом на них.
"До окончания срока реализации программы [субсидирования] осталось более двух месяцев, что позволяет прогнозировать возникновение дефицита бюджетных ассигнований на субсидирование воздушных перевозок в августе-октябре. Я подписал обращение к главе Минтранса РФ Максиму Соколову о необходимости выделения в текущем году дополнительного финансирования и увеличения в достаточной степени средств, выделяемых в 2018-2019 годах", - отметил Алиханов.
По данным областного правительства, на 1 июля 2017 года, по истечении полутора месяцев с начала реализации программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда в европейскую часть страны, уже реализовано более 116 тыс. авиабилетов по специальным тарифам, то есть освоено 73% средств, предусмотренных федеральным бюджетом.
В 2016 году на субсидирование авиаперелетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург планировали выделить из федерального бюджета 462,5 млн рублей, фактически было израсходовано 364,4 млн рублей, а перевезено по спецтарифу 162,6 тыс. человек.
В 2017 году запланировано - 341,5 млн рублей, по состоянию на 1 июля израсходовано 248,4 млн рублей. Стоимость льготных билетов в один конец составляет 3,8 тыс. рублей и 3,5 тыс. рублей в Москву и Петербург соответственно. Программа субсидированных перевозок действует с 15 мая по 15 октября.