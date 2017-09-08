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Морпехи Балтфлота разгромили условного противника с помощью воздушного и морского десанта

Северо-Запад
8 сентября, 15:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, сентября. /ТАСС

В маневрах на полигоне Хмелевка в Калининградской области участвовало более тысячи военнослужащих, более 20 судов, около 100 единиц боевой и спецтехники, 6 самолетов и вертолетов морской авиации

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КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Двусторонние тактические учения подразделений бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области. В маневрах участвовали более 1 тысячи военных, сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"В тактических учениях морских пехотинцев и мотострелков Балтфлота были задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, около 100 единиц боевой и специальной техники, шесть самолетов и вертолетов морской авиации, более 1 тысячи военнослужащих", - рассказал он.

По замыслу учений, подразделения условного противника, роль которых выполняли мотострелковый батальон, танковая рота, дивизионы самоходных артиллерийских установок "Акация" и реактивных систем залпового огня "Град", а также подразделение зенитных самоходных установок "Шилка" мотострелкового полка армейского корпуса флота, захватили побережье, и закрепились на нем.

На первом этапе учений бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24 нанесли ракетно-бомбовые удары по этим силам. Затем с транспортно-боевых вертолетов МИ-8 был высажен флотский спецназ, овладевший командным пунктом "противника", а тактический воздушный десант с транспортных самолетов АН-26 выполнил задачи по захвату огневых позиций "неприятеля".

"На заключительном этапе маневров корабельными группами были отработаны задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника корабельными огневыми средствами, проведена высадка морского десанта на необорудованное побережье, который вступил в бой с противоборствующими силами условного противника", - заключил Мартов.

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