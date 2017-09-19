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Экс-замглавы Минобрнауки подтвердил свой переход в правительство

Северо-Запад
19 сентября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Вениамин Каганов сообщил, что в качестве помощника вице-премьера Ольги Голодец будет отвечать за вопросы образования и защиты детства

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-замглавы Минобрнауки Вениамин Каганов переходит на работу в правительство в качестве помощника вице-премьера Ольги Голодец. Об этом во вторник Каганов сообщил ТАСС.

"Даганов.а, я буду работать с Ольгой Юрьевной [Голодец] в качестве ее помощника, буду отвечать за вопросы образования и защиты детства. Приказ о моем назначении подписан сегодня в аппарате правительства", - сказал Каганов.

В министерстве образования он проработал четыре года. Каганов координировал работу в сферах дополнительного образования, воспитания детей и молодежи, поддержки и продвижения русского языка в мире, опеки и попечительства, защиты прав детей, образования детей с особыми потребностями и др. Информация о том, что Каганов планирует покинуть ведомство, появилась в июне 2017 года.

Биография

Каганов родился в 1958 году в Петрозаводске. Доктор экономических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования за цикл трудов "Методология и технологии вузовской подготовки обучающихся к инновационной деятельности". Окончил Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности физик-преподаватель.

Трудовую деятельность начинал в качестве инженера научно-исследовательского института Петрозаводского государственного университета им. О. В. Куусинена. Затем работал в выборных органах общественных молодежных организаций, занимался вопросами теории и практики подготовки кадров для малого бизнеса, развития инфраструктуры для инновационной деятельности.

На протяжении пяти лет Каганов руководил основанным им корпоративным университетом "Норильский никель".

В 2011 пришел на работу в департамент образования Москвы, где занимал должность первого заместителя руководителя и отвечал за вопросы развития системы образования, курировал разработку первой государственной программы "Столичное образование" на период 2012-2016 годы, московского стандарта качества образования и другие инновационные направления и проекты.

В июне 2013 года был назначен на должность заместителя министра образования и науки России.

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