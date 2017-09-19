Экс-замглавы Минобрнауки подтвердил свой переход в правительство

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-замглавы Минобрнауки Вениамин Каганов переходит на работу в правительство в качестве помощника вице-премьера Ольги Голодец. Об этом во вторник Каганов сообщил ТАСС.
"Даганов.а, я буду работать с Ольгой Юрьевной [Голодец] в качестве ее помощника, буду отвечать за вопросы образования и защиты детства. Приказ о моем назначении подписан сегодня в аппарате правительства", - сказал Каганов.
В министерстве образования он проработал четыре года. Каганов координировал работу в сферах дополнительного образования, воспитания детей и молодежи, поддержки и продвижения русского языка в мире, опеки и попечительства, защиты прав детей, образования детей с особыми потребностями и др. Информация о том, что Каганов планирует покинуть ведомство, появилась в июне 2017 года.
Каганов родился в 1958 году в Петрозаводске. Доктор экономических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования за цикл трудов "Методология и технологии вузовской подготовки обучающихся к инновационной деятельности". Окончил Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности физик-преподаватель.
Трудовую деятельность начинал в качестве инженера научно-исследовательского института Петрозаводского государственного университета им. О. В. Куусинена. Затем работал в выборных органах общественных молодежных организаций, занимался вопросами теории и практики подготовки кадров для малого бизнеса, развития инфраструктуры для инновационной деятельности.
На протяжении пяти лет Каганов руководил основанным им корпоративным университетом "Норильский никель".
В 2011 пришел на работу в департамент образования Москвы, где занимал должность первого заместителя руководителя и отвечал за вопросы развития системы образования, курировал разработку первой государственной программы "Столичное образование" на период 2012-2016 годы, московского стандарта качества образования и другие инновационные направления и проекты.
В июне 2013 года был назначен на должность заместителя министра образования и науки России.