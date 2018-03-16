Голосование на пограничных островах в Финском заливе провели с помощью вертолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области организовала вылет на вертолетах на пяти островов в Финском заливе, чтобы обеспечить досрочное голосование 60 избирателям, которые там находятся, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"На территории Ленинградской области находятся острова, их у нас пять. Там у нас находятся избиратели, которые там работают, несут дежурство, и они не могут прибыть на участок для голосования в день выборов. Единственный способ - приехать к ним до выборов", - сказал журналистам председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Глава избирательной комиссии Ленинградской области сам присутствовал при проведении досрочного голосования. Он сообщил, что на островах находятся порядка 60 избирателей.

Как уточнили в пресс-службе избиркома, досрочное голосование на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар, Козлиный в Финском заливе состоялось 15 марта, когда погода позволила совершить вылет на вертолете. Территория островов относится к избирательным участкам Кингисеппского и Выборгского муниципальных районов.

Всего в Ленинградской области будет работать 985 избирательных комиссий, из них 966 - постоянные и 19 - временные. Временные участки для голосования будут оборудованы на четырех предприятиях непрерывного цикла, в девяти учреждениях здравоохранения, двух следственных изоляторах, одной воинской части и на трех крупных стройках, включая строительство замещающих мощностей Ленинградской атомной станции.