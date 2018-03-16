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Голосование на пограничных островах в Финском заливе провели с помощью вертолетов

Северо-Запад
16 марта, 15:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Бюллетени 60 избирателям доставили 15 марта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области организовала вылет на вертолетах на пяти островов в Финском заливе, чтобы обеспечить досрочное голосование 60 избирателям, которые там находятся, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"На территории Ленинградской области находятся острова, их у нас пять. Там у нас находятся избиратели, которые там работают, несут дежурство, и они не могут прибыть на участок для голосования в день выборов. Единственный способ - приехать к ним до выборов", - сказал журналистам председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

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Глава избирательной комиссии Ленинградской области сам присутствовал при проведении досрочного голосования. Он сообщил, что на островах находятся порядка 60 избирателей.

Как уточнили в пресс-службе избиркома, досрочное голосование на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар, Козлиный в Финском заливе состоялось 15 марта, когда погода позволила совершить вылет на вертолете. Территория островов относится к избирательным участкам Кингисеппского и Выборгского муниципальных районов.

Всего в Ленинградской области будет работать 985 избирательных комиссий, из них 966 - постоянные и 19 - временные. Временные участки для голосования будут оборудованы на четырех предприятиях непрерывного цикла, в девяти учреждениях здравоохранения, двух следственных изоляторах, одной воинской части и на трех крупных стройках, включая строительство замещающих мощностей Ленинградской атомной станции.

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