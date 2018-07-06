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Жильцов дома в историческом центре Петербурга эвакуировали из-за трещины

Северо-Запад
6 июля, 13:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, июля. /ТАСС

На данный момент ситуация обсуждается на заседании комиссии городского управления МЧС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали жильцов дома на Зверинской улице Петроградского района Северной столицы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, причиной стола трещина на перегородке между вторым и третьим этажом.

"Трещина пошла по перегородке между вторым и третьем этажами дома, 25 жильцов эвакуированы. Перегородка усилена распорками. На данный момент идет заседания комиссии, решают, что делать дальше", - сказали в пресс-службе.

По данным открытых источников, дом № 20 по Зверинской улице Петроградского района был построен в 1910 году, не является памятником архитектуры. За последние полгода жители этого дома неоднократно писали жалобы на неудовлетворительное состояние лифтов, освещения парадной, содержание чердаков.

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