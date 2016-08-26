Тьерри Анри стал помощником тренера сборной Бельгии по футболу

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БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии в качестве помощника наставника команды Роберто Мартинеса. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Раннее стало известно, что Мартинес сменил на посту главного тренера Марка Вильмотса, под руководством которого сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы 2016 года уступила команде Уэльса со счетом 1:3.
"Тьерри Анри станет вторым помощником тренера", - сказал Мартинес на пресс-конференции.
В середине декабря 2014 года Анри объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом, за который выступал форвард, был американский "Нью-Йорк Ред Буллз".
Анри выиграл чемпионат мира 1998 года и ЧЕ-2000 в составе сборной Франции. Нападающий известен по выступлениям за "Арсенал", в котором играл с 1999 по 2007 год, забив за этот период 228 мячей в различных турнирах. В составе лондонского клуба француз дважды становился чемпионом страны.
В отборочном раунде чемпионата мира 2018 года бельгийцы сыграют с командами Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии, Кипра, Гибралтара.