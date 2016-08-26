Почти €400 млн будет распределено между участниками Лиги Европы сезона-2016/17

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти €400 млн будут распределены между футбольными клубами, которые примут участие в Лиге Европы сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сообщается, что общий доход УЕФА от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составит €2,35 млрд. Из них 20,5% (€480 млн) будет потрачено на административные расходы. Из оставшихся средств (€1,86 млрд) 8% останутся у УЕФА, а остальные 92% (€1,7 млрд) будут распределены между участниками турниров под эгидой организации.

Победитель Лиги Европы получит €6,5 млн, второй финалист - €3,5 млн. За победу на групповом этапе команде будет выплачено €360 тысяч, за ничью - €120 тысяч. За выход в 1/16 финала клуб может получить €500 тысяч, за 1/8 финала - €750 тысяч, за четвертьфинал - €1 млн, за полуфинал - €1,6 млн. Клуб, одержавший победы во всех матчах турнира, может получить более €15 млн без учета бонусов.