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Почти €400 млн будет распределено между участниками Лиги Европы сезона-2016/17

Спорт
26 августа, 14:25 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 26, августа. /ТАСС
Сообщается, что общий доход УЕФА от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составит €2,35 млрд
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© Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти €400 млн будут распределены между футбольными клубами, которые примут участие в Лиге Европы сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сообщается, что общий доход УЕФА от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составит €2,35 млрд. Из них 20,5% (€480 млн) будет потрачено на административные расходы. Из оставшихся средств (€1,86 млрд) 8% останутся у УЕФА, а остальные 92% (€1,7 млрд) будут распределены между участниками турниров под эгидой организации.

Победитель Лиги Европы получит €6,5 млн, второй финалист - €3,5 млн. За победу на групповом этапе команде будет выплачено €360 тысяч, за ничью - €120 тысяч. За выход в 1/16 финала клуб может получить €500 тысяч, за 1/8 финала - €750 тысяч, за четвертьфинал - €1 млн, за полуфинал - €1,6 млн. Клуб, одержавший победы во всех матчах турнира, может получить более €15 млн без учета бонусов.

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