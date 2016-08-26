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ФК "Манчестер Юнайтед" сыграет с украинской "Зарей" на групповом этапе Лиги Европы

Спорт
26 августа, 14:58 UTC+3 МОНАКО МОНАКО 26, августа. /ТАСС
Матчи группового этапа пройдут 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря
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МОНАКО, 26 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет с украинской "Зарей", турецким "Фенербахче" и голландским "Фейеноордом" в группе А Лиги Европы. Это стало известно по итогам жеребьевки турнира в Монако.

Группу B составили греческий "Олимпиакос", кипрский АПОЭЛ, швейцарский "Янг Бойз", казахстанская "Астана"; группу С - бельгийский "Андерлехт", французский "Сент- Этьен", немецкий "Майнц", азербайджанская "Габала"; группу D - российский "Зенит", голландский АЗ, израильский "Маккаби" из Тель-Авива, ирландский "Дандолк"; группу E - чешская "Виктория", итальянская "Рома", австрийская "Аустрия", румынская "Астра"; F - испанский "Атлетик", бельгийский "Генк", австрийский "Рапид", итальянский "Сассуоло"; G - голландский "Аякс", бельгийский "Стандард", испанская "Сельта", греческий "Панатинаикос"; H - украинский "Шахтер", португальская "Брага", бельгийский "Гент", турецкий "Коньяспор"; I - немецкий "Шальке", австрийский "Ред Булл", российский "Краснодар", французская "Ницца"; J - итальянская "Фиорентина", греческий ПАОК, чешский "Слован", азербайджанский "Карабах"; K - итальянский "Интер", чешская "Спарта", английский "Саутгемптон", израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева); L - испанский "Вильярреал", румынская "Стяуа", швейцарский "Цюрих", турецкий "Османлыспор".

Матчи группового этапа пройдут 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря. По две команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.

Финал Лиги Европы сезона-2016/17 пройдет 24 мая в Стокгольме на "Френдс-Арене".

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