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Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"

Спорт
26 августа, 18:42 UTC+3
Ранее он возглавлял железнодорожников в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 годах
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Юрий Семин на посту главного тренера "Локомотива" во время матча со "Спартаком - Алания" из Владикавказа (4:1), 1995 год
Юрий Семин на посту главного тренера "Локомотива" во время матча со "Спартаком - Алания" из Владикавказа (4:1), 1995 год
Юрий Семин на посту главного тренера "Локомотива" во время матча со "Спартаком - Алания" из Владикавказа (4:1), 1995 год
© Игорь Уткин/ТАСС
В 1997 году под руководством Семина "Локомотив" выиграл Кубок России, победив в финальном матче московских динамовцев со счетом 2:0. На фото: лучший игрок матча вратарь "Локомотива" Сергей Овичнников (в центре)
В 1997 году под руководством Семина "Локомотив" выиграл Кубок России, победив в финальном матче московских динамовцев со счетом 2:0. На фото: лучший игрок матча вратарь "Локомотива" Сергей Овичнников (в центре)
В 1997 году под руководством Семина "Локомотив" выиграл Кубок России, победив в финальном матче московских динамовцев со счетом 2:0. На фото: лучший игрок матча вратарь "Локомотива" Сергей Овичнников (в центре)
© Игорь Уткин/ТАСС
В 2000 году столичный клуб, ведомый Семиным, победил в финале Кубка России московский ЦСКА (3:2)
В 2000 году столичный клуб, ведомый Семиным, победил в финале Кубка России московский ЦСКА (3:2)
В 2000 году столичный клуб, ведомый Семиным, победил в финале Кубка России московский ЦСКА (3:2)
© Игорь Уткин/ТАСС
В финале Кубка России 2001 года Семин привел клуб к четвертой победе в Кубке России. В этот раз в финале железнодорожники победили махачкалинский "Анжи" в серии послематчевых пенальти. На фото игроки "Локо" Владимир Маминов и Дмитрий Сенников (слева направо)
В финале Кубка России 2001 года Семин привел клуб к четвертой победе в Кубке России. В этот раз в финале железнодорожники победили махачкалинский "Анжи" в серии послематчевых пенальти. На фото игроки "Локо" Владимир Маминов и Дмитрий Сенников (слева направо)
В финале Кубка России 2001 года Семин привел клуб к четвертой победе в Кубке России. В этот раз в финале железнодорожники победили махачкалинский "Анжи" в серии послематчевых пенальти. На фото игроки "Локо" Владимир Маминов и Дмитрий Сенников (слева направо)
© Игорь Уткин/ТАСС
Во время матча первого круга сезона-2002 против ЦСКА
Во время матча первого круга сезона-2002 против ЦСКА
Во время матча первого круга сезона-2002 против ЦСКА
© Олег Булдаков/ТАСС
С тренером Владимиром Эштрековым (справа) во время матча квалификационного турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Гак" (3:3), 2002 год
С тренером Владимиром Эштрековым (справа) во время матча квалификационного турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Гак" (3:3), 2002 год
С тренером Владимиром Эштрековым (справа) во время матча квалификационного турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Гак" (3:3), 2002 год
© Константина Кижель/ТАСС
После победы в золотом матче против московского ЦСКА (1:0), по итогам которого "Локо" впервые выиграл чемпионский титул, 2002 год
После победы в золотом матче против московского ЦСКА (1:0), по итогам которого "Локо" впервые выиграл чемпионский титул, 2002 год
После победы в золотом матче против московского ЦСКА (1:0), по итогам которого "Локо" впервые выиграл чемпионский титул, 2002 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Защитник "Локо" Олег Пашинин против форварда мадридского "Реала" Роналдо (в белом) в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:2), 2002 год
Защитник "Локо" Олег Пашинин против форварда мадридского "Реала" Роналдо (в белом) в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:2), 2002 год
Защитник "Локо" Олег Пашинин против форварда мадридского "Реала" Роналдо (в белом) в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:2), 2002 год
© EPA PHOTO EFE/ALBERTO MARTIN
Форвард "Локомотива" Михаил Ашветия против защитника итальянского "Интера" Фабио Каннаваро в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:0), 2003 год
Форвард "Локомотива" Михаил Ашветия против защитника итальянского "Интера" Фабио Каннаваро в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:0), 2003 год
Форвард "Локомотива" Михаил Ашветия против защитника итальянского "Интера" Фабио Каннаваро в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:0), 2003 год
© EPA/YURI KOCHETKOV
Игроки "Локомотива" радуются победе со счетом 3:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо", 2004 год
Игроки "Локомотива" радуются победе со счетом 3:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо", 2004 год
Игроки "Локомотива" радуются победе со счетом 3:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо", 2004 год
© Виталий Белоусов и Игорь Уткин/ТАСС
В сезне-2004/05 "Локо" под руководством Семина впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил "Монако", 2005 год
В сезне-2004/05 "Локо" под руководством Семина впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил "Монако", 2005 год
В сезне-2004/05 "Локо" под руководством Семина впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил "Монако", 2005 год
© Василий Смирнов/ТАСС
С футболистами "Локомотива" Дмитрием Лоськовым, Дмитрием Сенниковым, Дмитрием Сычевым (слева направо) с завоеванным кубком Содружества. В финале турнира столичный клуб победил "Нефтчи" из Азербайджана со счетом 2:1
С футболистами "Локомотива" Дмитрием Лоськовым, Дмитрием Сенниковым, Дмитрием Сычевым (слева направо) с завоеванным кубком Содружества. В финале турнира столичный клуб победил "Нефтчи" из Азербайджана со счетом 2:1
С футболистами "Локомотива" Дмитрием Лоськовым, Дмитрием Сенниковым, Дмитрием Сычевым (слева направо) с завоеванным кубком Содружества. В финале турнира столичный клуб победил "Нефтчи" из Азербайджана со счетом 2:1
© Виталий Белоусов/ТАСС
После победы над "ФК Москва" (1:0) в финале Кубка России, 2007 год
После победы над "ФК Москва" (1:0) в финале Кубка России, 2007 год
После победы над "ФК Москва" (1:0) в финале Кубка России, 2007 год
© Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images
На посту главного тренера "Динамо" перед матчем с "Локомотивом", 2006 год
На посту главного тренера "Динамо" перед матчем с "Локомотивом", 2006 год
На посту главного тренера "Динамо" перед матчем с "Локомотивом", 2006 год
© Виталий Белоусов/ТАСС
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Юрий Семин на посту главного тренера "Локомотива" во время матча со "Спартаком - Алания" из Владикавказа (4:1), 1995 год
© Игорь Уткин/ТАСС
В 1997 году под руководством Семина "Локомотив" выиграл Кубок России, победив в финальном матче московских динамовцев со счетом 2:0. На фото: лучший игрок матча вратарь "Локомотива" Сергей Овичнников (в центре)
© Игорь Уткин/ТАСС
В 2000 году столичный клуб, ведомый Семиным, победил в финале Кубка России московский ЦСКА (3:2)
© Игорь Уткин/ТАСС
В финале Кубка России 2001 года Семин привел клуб к четвертой победе в Кубке России. В этот раз в финале железнодорожники победили махачкалинский "Анжи" в серии послематчевых пенальти. На фото игроки "Локо" Владимир Маминов и Дмитрий Сенников (слева направо)
© Игорь Уткин/ТАСС
Во время матча первого круга сезона-2002 против ЦСКА
© Олег Булдаков/ТАСС
С тренером Владимиром Эштрековым (справа) во время матча квалификационного турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Гак" (3:3), 2002 год
© Константина Кижель/ТАСС
После победы в золотом матче против московского ЦСКА (1:0), по итогам которого "Локо" впервые выиграл чемпионский титул, 2002 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Защитник "Локо" Олег Пашинин против форварда мадридского "Реала" Роналдо (в белом) в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:2), 2002 год
© EPA PHOTO EFE/ALBERTO MARTIN
Форвард "Локомотива" Михаил Ашветия против защитника итальянского "Интера" Фабио Каннаваро в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:0), 2003 год
© EPA/YURI KOCHETKOV
Игроки "Локомотива" радуются победе со счетом 3:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо", 2004 год
© Виталий Белоусов и Игорь Уткин/ТАСС
В сезне-2004/05 "Локо" под руководством Семина впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил "Монако", 2005 год
© Василий Смирнов/ТАСС
С футболистами "Локомотива" Дмитрием Лоськовым, Дмитрием Сенниковым, Дмитрием Сычевым (слева направо) с завоеванным кубком Содружества. В финале турнира столичный клуб победил "Нефтчи" из Азербайджана со счетом 2:1
© Виталий Белоусов/ТАСС
После победы над "ФК Москва" (1:0) в финале Кубка России, 2007 год
© Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images
На посту главного тренера "Динамо" перед матчем с "Локомотивом", 2006 год
© Виталий Белоусов/ТАСС

26 августа руководство футбольного клуба "Локомотив" утвердило главным тренером команды Юрия Семина. Сообщается, что 69-летний специалист уже находится на базе клуба в Баковке, где принимает дела. 

Ранее он возглавлял железнодорожников в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 годах. Под его руководством клуб два раза выиграл чемпионат России и четыре Кубка страны.

Яркие моменты и победы тренера с клубом - в галерее ТАСС.

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