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Вратарь Касильяс не включен в заявку сборной Испании по футболу на матч отбора к ЧМ-2018

Спорт
26 августа, 15:26 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 26, августа. /ТАСС
Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги также не включил 35-летнего вратаря в заявку на товарищеский матч против команды Бельгии
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МАДРИД, 26 августа. /ТАСС/. Бывший капитан сборной Испании и вратарь португальского футбольного клуба "Порту" Икер Касильяс не попал в заявку на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против команды Лихтенштейна.

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© Петр Ковалев/ТАСС
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Об этом сообщает пресс-служба испанской сборной.

Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги также не включил 35-летнего вратаря в заявку на товарищеский матч против команды Бельгии. С бельгийцами сборная Испании сыграет в гостях 1 сентября, а 5 сентября примет команду Лихтенштейна.

"Икер является исключительным футболистом, который всегда будет ориентиром для других вратарей. Но мы решили, что Де Хеа сыграл бы в любом случае, мы будем продолжать отслеживать работу Икера", - сказал Лопетеги.

Помимо Давида Де Хеа, в состав попали голкипер итальянского "Наполи" Хосе Рейна и Адриан Сан-Мигель дель Кастильо из английского "Вест Хэма".

Касильяс перешел в "Порту" 12 июля 2015 года из испанского "Реала", подписав контракт на два года. За мадридский клуб вратарь выступал на протяжении 17 лет - с 1998 года. В его составе он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок и четырежды Суперкубок, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок Европы и по разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012) и чемпионом мира - 2010.

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