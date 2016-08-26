Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: просьбы о допуске к Играм-2016 отправят еще около 15 российских паралимпийцев

Спорт
26 августа, 16:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Ранее шесть россиян направили в МПК письма с просьбой об их индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Около 15 российских спортсменов в пятницу отправят в Международный паралимпийский комитет (МПК) письма с просьбой допустить их к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Смотрите также
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады

"Порядка 15 паралимпийцев сегодня отправят обращения в МПК", - сказал источник.

Ранее шесть россиян (Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова) направили в МПК письма с просьбой об их индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

Спортивный арбитражный суд во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм-2016 в Рио будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпиада-2016
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
7
Шанцев: работы по силовому каркасу кровли стадиона "Нижний Новгород" нужно ускорить
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
5
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
6
Полиция Москвы начала проверку по видео с дрифтующим перед сотрудником ДПС гонщиком
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама