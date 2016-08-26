Источник: просьбы о допуске к Играм-2016 отправят еще около 15 российских паралимпийцев

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в АшкелонеОбщество 26 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Около 15 российских спортсменов в пятницу отправят в Международный паралимпийский комитет (МПК) письма с просьбой допустить их к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Порядка 15 паралимпийцев сегодня отправят обращения в МПК", - сказал источник.
Ранее шесть россиян (Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова) направили в МПК письма с просьбой об их индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.
Спортивный арбитражный суд во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм-2016 в Рио будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.