Источник: просьбы о допуске к Играм-2016 отправят еще около 15 российских паралимпийцев

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Около 15 российских спортсменов в пятницу отправят в Международный паралимпийский комитет (МПК) письма с просьбой допустить их к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Порядка 15 паралимпийцев сегодня отправят обращения в МПК", - сказал источник.

Ранее шесть россиян (Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова) направили в МПК письма с просьбой об их индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

Спортивный арбитражный суд во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм-2016 в Рио будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.