ФК "Зенит" первый матч группового турнира ЛЕ проведет 15 сентября в гостях с "Маккаби"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" первый матч групповой стадии Лиги Европы проведет 15 сентября в гостях с израильским "Маккаби" из Тель-Авива. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба
"Зенит" попал в группу D вместе с голландским АЗ, ирландским "Дандолком" и "Маккаби".
29 сентября "Зенит" дома сыграет с АЗ, 20 октября - на выезде с "Дандолком", 3 ноября - дома с "Дандолком", 24 ноября - дома с "Маккаби" и 8 декабря - в гостях с АЗ.
По две команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.
Финал Лиги Европы сезона-2016/17 пройдет 24 мая в Стокгольме на "Френдс-Арене".