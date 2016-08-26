ФК "Краснодар" 1-й матч группового турнира ЛЕ проведет 15 сентября в гостях с "Ред Буллом"

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ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский "Краснодар" первый матч групповой стадии Лиги Европы по футболу поведет 15 сентября в гостях с австрийским клубом "Ред Булл". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Краснодар" попал в группу I вместе с немецким "Шальке", французской "Ниццей" и "Ред Буллом".
29 сентября "Краснодар" дома сыграет с "Ниццей", 20 октября - дома с "Шальке", 3 ноября - на выезде с "Шальке", 24 ноября - дома с "Ред Буллом" и 8 декабря - в гостях с "Ниццей".
По две команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.
Финал Лиги Европы сезона-2016/17 пройдет 24 мая в Стокгольме на "Френдс-Арене".