Россиянка Пустовойтова будет судить матчи ЧМ по футболу среди девушек до 17 лет

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Пустовойтова вошла в судейский корпус чемпионата мира по футболу среди девушек до 17 лет, который пройдет с 30 сентября по 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Ассистенткой Пустовойтовой на чемпионате мира станет еще одна россиянка Екатерина Курочкина. Также россиянке будет помогать испанка Кайли МакМаллан.

Пустовойтова стала арбитром после завершения карьеры футболистки в 2004 году. С 2009 года работает на международных турнирах. По итогам сезонов 2010 и 2011/12 гг. Российский футбольный союз признавал ее лучшим судьей России среди женщин.