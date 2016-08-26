Россиянка Пустовойтова будет судить матчи ЧМ по футболу среди девушек до 17 лет

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ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Пустовойтова вошла в судейский корпус чемпионата мира по футболу среди девушек до 17 лет, который пройдет с 30 сентября по 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Ассистенткой Пустовойтовой на чемпионате мира станет еще одна россиянка Екатерина Курочкина. Также россиянке будет помогать испанка Кайли МакМаллан.
Пустовойтова стала арбитром после завершения карьеры футболистки в 2004 году. С 2009 года работает на международных турнирах. По итогам сезонов 2010 и 2011/12 гг. Российский футбольный союз признавал ее лучшим судьей России среди женщин.