Все номера строящегося в Ростове 5-звездочного отеля Hyatt забронированы на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Все номера строящейся в Ростове-на-Дону 5-звездочной гостиницы Hyatt Regency Rostov Don-Plaza забронированы на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом корр. ТАСС сообщил вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин.

"Мы получили от "Матч аккомодейшн 2018" (официального оператора ФИФА по размещению клиентских групп и болельщиков - прим. ТАСС) подтверждение того, что весь номерной фонд отеля на 100% забронирован на время проведения чемпионата, на все пять недель", - сказал Демишин.

По его словам, в этом есть как плюсы, так и минусы, причем отрицательных сторон для отельеров больше. "Если бы было забронировано только 50% номеров, в коммерческом плане это было бы намного лучше. Потому что мы должны будем держать гостиницу пустой уже за какое-то время до заезда. Соответственно после чемпионата тоже нужно время, чтобы этот вакуум заполнить", - сказал Демишин.

Hyatt Regency Rostov Don-Plaza строится в центре города с 2010 года, и, по оценкам Демишина, отель готов на 80%. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментов, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб и зона SPA, автостоянка на 223 места. Стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Сочи. Ростов-на-Дону примет пять матчей чемпионата мира - четыре встречи группового этапа, которые пройдут 17, 20, 23 и 26 июня, и один матч 1/8 финала 2 июля.

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