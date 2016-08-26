Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация гандбола РФ вынесет на исполком вопрос оказания финансовой помощи паралимпийцам

Спорт
26 августа, 17:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Накануне Сергей Шишкарев заявил, что российские гандболистки - чемпионки Игр-2016 - перечислят по 100 тысяч рублей паралимпийской команде из своих призовых
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гандбола России (ФГР) обсудит возможность оказания денежной помощи российским паралимпийцам на заседании исполкома федерации. Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.

Смотрите также
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады

Накануне он рассказал журналистам, что российские гандболистки - чемпионки Игр-2016 - перечислят по 100 тысяч рублей паралимпийской команде из своих призовых. Ранее Шишкарев сообщил ТАСС, что исполком ФГР состоится 2 сентября.

"Полностью поддерживаю инициативу девочек. Они большие молодцы. Ну а мы (ФГР) должны собраться на исполкоме 2-го числа и вынести вопрос о денежной помощи паралимпийцам на обсуждение. Я же не могу решать за всех, будет исполком, там и обсудим", - сказал Шишкарев.

Спортивный арбитражный суд во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпиада-2016
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
7
Шанцев: работы по силовому каркасу кровли стадиона "Нижний Новгород" нужно ускорить
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
3
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
4
Полиция Москвы начала проверку по видео с дрифтующим перед сотрудником ДПС гонщиком
5
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
6
ФК "Краснодар" 1-й матч группового турнира ЛЕ проведет 15 сентября в гостях с "Ред Буллом"
7
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
Темы дня
Реклама