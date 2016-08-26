Федерация гандбола РФ вынесет на исполком вопрос оказания финансовой помощи паралимпийцам

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гандбола России (ФГР) обсудит возможность оказания денежной помощи российским паралимпийцам на заседании исполкома федерации. Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.

Накануне он рассказал журналистам, что российские гандболистки - чемпионки Игр-2016 - перечислят по 100 тысяч рублей паралимпийской команде из своих призовых. Ранее Шишкарев сообщил ТАСС, что исполком ФГР состоится 2 сентября.

"Полностью поддерживаю инициативу девочек. Они большие молодцы. Ну а мы (ФГР) должны собраться на исполкоме 2-го числа и вынести вопрос о денежной помощи паралимпийцам на обсуждение. Я же не могу решать за всех, будет исполком, там и обсудим", - сказал Шишкарев.

Спортивный арбитражный суд во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.