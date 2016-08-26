Кононов: ФК "Краснодар" досталась очень ровная группа в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" попал в очень ровную группу в Лиге Европы. Такое мнение высказал главный тренер краснодарцев Олег Кононов, чьи слова приводит официальный сайт команды.

"Краснодар" попал в группу I вместе с немецким "Шальке", французской "Ниццей" и австрийским "Ред Буллом".

"Нам досталась ровная по составу группа. "Шальке" - один из сильнейших клубов Германии, зарекомендовавший себя с самой серьезной стороны в Лиге чемпионов, "Ред Булл" - чемпион Австрии, страны, испытывающей сейчас футбольный подъем, "Ницца" - представитель европейского топ- чемпионата, команда, которая в прошлом сезоне демонстрировала яркий футбол, - сказал тренер. - Трудно прогнозировать не только исход борьбы в группе, но и результат каждого матча в отдельности. Что ж, тем лучше, болельщиков ждут 12 игр с непредсказуемым итогом, а нас ожидает очень интересный турнир и возможность проверить себя в противостояниях с сильными соперниками".