Кубок России по пляжному гандболу оспаривают в Черкесске восемь команд

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Восемь сильнейших команд страны борются за Кубок России по пляжному гандболу, финальные соревнования начались Черкесске, передает корреспондент ТАСС.

"Кубок России завершает пляжный сезон. Командам желаю ярких игр и побед", - сказал на церемонии открытии начальник отдела пляжного гандбола Федерации гандбола России Давид Абаев.

Он отметил, что сейчас этот вид спорта активно развивается в регионах страны. "Хорошие условия созданы и в Черкесске, чья команда, кстати, является одной из сильнейших в РФ. Самая титулованная команда на этом турнире "Екатеринодар" из Краснодарского края - действующий чемпион России. У них в команде имеется первый в истории пляжного гандбола заслуженный мастер спорта Роман Калашников", - сказал ТАСС Абаев.

Трехдневные состязания пройдут в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" Черкесска на стадионе для пляжных видов спорта. Финальные соревнования открыл мачт между командами "Технолог-Спартак" (Белгород) и "Ижевск" (Ижевск). "Для нашей команды участие в Кубке России - дебютное выступление на соревнованиях такого уровня. Надеюсь, мы себя проявим", - отметил капитан команды из Ижевска Эдуард Асанов.

В финале соревнований играют также команды "Екатеринодар" и "Кубань" из Краснодарского края, "Динамо-Виктор" и юниоры "Динамо-Виктор" (Ставрополь), "Спартак-юниор" (Черкесск). Карачаево-Черкесию на соревнованиях представляет и бронзовый призер чемпионата России 2016 года - команда Черкесска "Спартак".

Черкесск принимает финал Кубка России по пляжному гандболу во второй раз. Решающие встречи между командами пройдут 28 августа.