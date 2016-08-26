Пловец Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде.

Он показал результат 50,60 секунды на первом этапе Кубка мира, который проходит в Париже.

Предыдущее достижение (50,66) было установлено немцем Маркусом Дайблером на чемпионате мира 2014 года в Дохе.

Морозов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 м вольным стилем. На Играх-2016 он остался без наград.