Пловец Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

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ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде.
Он показал результат 50,60 секунды на первом этапе Кубка мира, который проходит в Париже.
Предыдущее достижение (50,66) было установлено немцем Маркусом Дайблером на чемпионате мира 2014 года в Дохе.
Морозов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 м вольным стилем. На Играх-2016 он остался без наград.