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Пловец Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

Спорт
26 августа, 19:58 UTC+3
Он показал результат 50,60 секунды на первом этапе Кубка мира, который проходит в Париже
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Владимир Морозов

Владимир Морозов

© Станислав Красильников/ТАСС

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде.

Он показал результат 50,60 секунды на первом этапе Кубка мира, который проходит в Париже.

Предыдущее достижение (50,66) было установлено немцем Маркусом Дайблером на чемпионате мира 2014 года в Дохе.

Морозов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 м вольным стилем. На Играх-2016 он остался без наград.

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