Ефимова заняла третье место на 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию

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ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлий Ефимова заняла третье место на дистанции 100 м брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Париже.
Она показала результат 1 минута 04,14 секунды.
Победила с новым мировым рекордом Алия Аткинсон из Ямайки (1.02,36). Второй стала американка Кэти Мейли (1.03,52).
Также в первый день французского этапа российские пловцы заняли еще четыре призовых места. Владимир Морозов победил на дистанциях 100 м вольным стилем (45,57) и 100 м комплексом (50,60, мировой рекорд). Кирилл Пригода стал вторым на 200 м брассом (2.05,86), уступив Камерону ван дер Бургу из ЮАР (2.05,12). Также Станислав Донец, Ефимова, Морозов и Дарья Устинова стали вторыми в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (1.39,89), уступив французам (1.39,46).