Лукин: на паралимпийцах РФ отыгрались за то, что от Игр не удалось отстранить олимпийцев

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Решение не допустить российских паралимпийцев к участию в Играх 2016 года в Бразилии было принято потому, что не удалось отстранить от главного старта четырехлетия олимпийцев РФ. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник отклонил апелляцию ПКР на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.
"Паралимпийские комитеты, на флаге которых имеется маленький флажок Британской империи, не на нашей стороне, а другие комитеты, которые стоят поодаль, говорят, что это часть большой игры. Не дожали в большой олимпийской сфере, отыгрались на более слабых и менее богатых", - сказал Лукин.
Глава ПКР отметил, что одной из "соблазнительных версий" отстранения российских паралимпийцев для него является та, в которой говорится о желании не дать им помешать ведущим сборным побороться за первые места.
"После того как на Играх в Лондоне, где победил Китай, мы в последние дни обошли британцев, что, соглашусь, было не очень гостеприимно, возникла подрезка в нашу сторону. Начинается скандал с допингом, стало происходить то, что происходит. Олимпийцев допускают, но решают отыграться на нас", - рассказал он.
МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.