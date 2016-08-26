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Лукин: на паралимпийцах РФ отыгрались за то, что от Игр не удалось отстранить олимпийцев

Спорт
26 августа, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
"Не дожали в большой олимпийской сфере, отыгрались на более слабых и менее богатых", - сказал глава ПКР
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Решение не допустить российских паралимпийцев к участию в Играх 2016 года в Бразилии было принято потому, что не удалось отстранить от главного старта четырехлетия олимпийцев РФ. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник отклонил апелляцию ПКР на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

"Паралимпийские комитеты, на флаге которых имеется маленький флажок Британской империи, не на нашей стороне, а другие комитеты, которые стоят поодаль, говорят, что это часть большой игры. Не дожали в большой олимпийской сфере, отыгрались на более слабых и менее богатых", - сказал Лукин.

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Глава ПКР отметил, что одной из "соблазнительных версий" отстранения российских паралимпийцев для него является та, в которой говорится о желании не дать им помешать ведущим сборным побороться за первые места.

"После того как на Играх в Лондоне, где победил Китай, мы в последние дни обошли британцев, что, соглашусь, было не очень гостеприимно, возникла подрезка в нашу сторону. Начинается скандал с допингом, стало происходить то, что происходит. Олимпийцев допускают, но решают отыграться на нас", - рассказал он.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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