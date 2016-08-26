Казанский "Ак Барс" проиграл "Медвешчаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на домашнем льду уступил загребскому "Медвешчаку" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани на "Татнефть- Арене".
В составе "Ак Барса" отличился Джастин Азеведо (53-я минута). У гостей шайбы забросили Дерек Смит (19), Брэндон Макмиллан (21) и Бобби Батлер (31).
Это поражение стало вторым подряд в родных стенах для казанцев, в четверг они по буллитам (1:2) уступили нижнекамскому "Нефтехимику".
В следующем матче 30 августа "Ак Барс" в гостях встретится с санкт-петербургским СКА, "Медвешчак" 29 августа примет "Сочи".